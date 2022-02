Bundesliga : Gladbach wohl ohne Kramer - Hütter: „Bedeutsames Spiel“

Mönchengladbach Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wohl auch im wegweisenden Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg auf Christoph Kramer verzichten.

Die Bedeutung des Spiels zwischen dem 13. und dem 16., die in der Tabelle nur einen Punkt voneinander getrennt sind, wollte der Österreicher nicht herunterreden. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel, keine Frage. Ein bedeutsames Spiel in dieser Situation“, sagte er, zeigte sich nach dem 1:1 in Bielefeld aber optimistisch: „Ich weiß nicht, ob es ein großer oder kleiner Schritt war. Aber es war ein guter Schritt. Die Mannschaft hat nach dem 0:1 Charakter gezeigt.“