Bundesliga am Sonntag : Gladbach weiter im Europapokal-Rennen - Bielefeld mit Sorgen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat seine Chancen auf einen Europapokalplatz gewahrt. Das Team von Trainer Marco Rose kam am Sonntag gegen Arminia Bielefeld zu einem verdienten 5:0 (3:0).

Für die Gäste aus Ostwestfalen war die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. Schon nach 20 Minuten lagen die Gladbacher deutlich vorn. Breel Embolo (6./69.), Marcus Thuram (15.), Ramy Bensebaini (19.) per Handelfmeter und Alassane Plea (84.) trafen. Durch den Sieg verbesserte sich die Borussia auf den siebten Tabellenplatz. Die Bielefelder blieben auf dem 15. Rang.

Vor den abschließenden drei Spielen der Saison beträgt der Abstand auf Bayer Leverkusen auf Platz sechs weiterhin vier Zähler. „Die Konkurrenz hat vorgelegt. Von daher sollten wir heute gewinnen“, sagte Gladbachs Sportchef Max Eberl schon vor dem Spiel bei Sky. Anders als in Hoffenheim, als sein Team eine 2:0-Pausenführung noch verspielte, waren die Borussen diesmal von Beginn an drückend überlegen. Seit mehr als 50 Jahren sind die Gladbacher inzwischen ohne Heim-Niederlage gegen die Arminia.

Bielefeld bleibt als Tabellen-15. (30 Punkte) mit einem Zähler mehr als der 1. FC Köln auf dem Relegationsrang in Abstiegsgefahr. Der Vorletzte Hertha BSC (26) hat indes noch drei Spiele mehr als die Konkurrenz zu absolvieren. Das kleine Zwischenhoch der Arminia endete am Sonntag jäh. Erstmals nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage gab es wieder eine Schlappe - und was für eine. In den ersten acht Spielen unter Kramer hatte es zuvor gerade einmal fünf Gegentore gegeben. Allein drei kamen am Sonntag in den ersten 18 Minuten hinzu.