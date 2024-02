Bundesliga Gladbach verlängert Vertrag mit Youngster Rocco Reitz

„Rocco Reitz steht sinnbildlich für den Borussia-Weg, über den wir in den vergangenen Monaten viel gesprochen haben“, sagte Sportdirektor Roland Virkus. „Die Entwicklung von Rocco, speziell in den vergangenen Monaten, ist sensationell und vorbildhaft, und dass er seine Zukunft so langfristig bei Borussia sieht, ist ein tolles Signal für den gesamten Club.“