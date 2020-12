Neue Arbeitspapiere : Gladbach verlängert mit Kapitän Stindl und Jantschke

Hat seinen Vertrag in Mönchengladbach noch einmal verlängert: Tony Jantschke (r). Foto: Marius Becker/dpa

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat die Verträge mit Kapitän Lars Stindl und Defensiv-Allrounder Tony Jantschke um jeweils zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert.

Der 32 Jahre alte Stindl hatte erst am Dienstag mit seinen drei Toren beim 3:3 bei Eintracht Frankfurt eine Niederlage der Borussen verhindert. Der Ex-Nationalspieler ist mit sieben Treffern in dieser Spielzeit bislang Gladbachs erfolgreichster Torschütze. „Ich habe schon gefragt, ob er nach seinen Toren zuletzt noch einmal nachverhandelt hatte. Aber es war schon alles in trockenen Tüchern“, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose scherzhaft.