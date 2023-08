Bundesliga Gladbach-Torhüter Omlin muss offenbar operiert werden

Omlin war im Winter nach Mönchengladbach gewechselt und trat dort die Nachfolge von Sommer an, der in der Rückrunde beim FC Bayern München zwischen den Pfosten stand. Omlin ist in Gladbach Kapitän und hat in den beiden ersten Partien der Bundesliga-Saison sieben Gegentore kassiert. Die Borussia spielt am Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Bayern. Das Team von Trainer Gerardo Seoane hat drei weitere Torhüter im Kader: Moritz Nicolas, Tobias Sippel und Jan Olschowsky.