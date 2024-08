Fußball-Bundesliga Gladbach-Test gegen Ipswich Town abgesagt

Das Testspiel zwischen Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und dem englischen Erstligisten Ipswich Town am heutigen Nachmittag (14.30 Uhr) in Heimstetten bei München ist kurzfristig abgesagt worden. Grund ist die personelle Situation der Engländer, hieß es in einer Mitteilung der Engländer. Stattdessen tritt nun die U21 des Premier-League-Aufsteigers gegen die Fohlen an.