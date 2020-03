Bundesliga-Nachholspiel : Gladbach stürmt in seltsamer Stille zum Derbysieg

Gladbach stürmt in seltsamer Stille zum Derbysieg

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat im ersten Geisterspiel der Bundesliga den 50. Derbysieg gegen den 1. FC Köln eingefahren. Mit dem 2:1 kehren die Gladbacher auf einen Champions-League-Platz zurück. Selbst der erfahrene FIFA-Schiedsrichter fand die Stimmung „beängstigend“.

Dem Sieg in gespenstischer Atmosphäre folgten kuriose Szenen: Nach dem 50. Derbysieg gegen den 1. FC Köln kletterten die Profis von Borussia Mönchengladbach im leeren Stadion die Steinstufen der Nordkurve empor und bedankten sich bei den wartenden Fans vor der Arena.

„Das war ein schöner Moment, alles andere als selbstverständlich“, sagte Gladbachs Christoph Kramer nach dem 2:1 (1:0) am Mittwochabend bei Sky. Trainer Marco Rose sprach von einem „emotionalen“ Augenblick, konstatierte aber auch: „Wir freuen uns über den Sieg, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es ohne Fans nicht der Fußball ist, den wir uns wünschen.“ Schiedsrichter Deniz Aytekin konnte die Atmosphäre „schwer in Worte fassen“. Ein Spiel ohne Fans sei „wirklich etwas ganz Anderes, beängstigend“, sagte der erfahrene FIFA-Referee aus Oberasbach.