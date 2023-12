Bundesliga Gladbach-Shootingstar Reitz: „Lebe gerade einen Traum“

„Vielleicht geht es sogar noch ein bisschen nach oben“, unkte Virkus. Im Sommer steht ja die Heim-Europameisterschaft an. U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo ist bereits voll des Lobes. „Er imponiert mir“, sagte Di Salvo. „Rocco macht in Gladbach zurzeit alle Spiele von Beginn an, er will immer den Ball haben und zeigt keine Angst, in engen Situationen angespielt zu werden.“ Auch bei ihm nutzte Reitz seine Chance. In seinem ersten Spiel im November gelang ihm ebenfalls ein Doppelpack.