Wintervorbereitung Gladbach-Profi Lainer gibt Comeback nach Krebserkrankung

In der Sommervorbereitung war bei Lainer Lymphknotenkrebs festgestellt worden. Im November kehrte der österreichische Rechtsverteidiger nach seiner Behandlung ins Training zurück, nun folgte sein erster Einsatz. Lainer spielte im Test über viermal 30 Minuten eine halbe Stunde und soll in den kommenden Wochen behutsam heranführt werden. Die Partie galt für die Fohlen als Generalprobe auf das erste Rückrundenspiel am 14. Januar gegen den VfB Stuttgart. Mit 17 Punkten liegen die Borussen auf dem zwölften Tabellenplatz.