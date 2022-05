Bundesliga : Gladbach nach Hütters Abgang mit Stil vor Neustart

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach geht wieder auf Trainersuche. Die vorzeitige Trennung von Adi Hütter hat sich in mehreren Gesprächen ergeben. Ein heißer Kandidat für die Nachfolge: Ein alter Bekannter.

Bei der Frage nach der Zukunft führt die Spur in die Vergangenheit. Der einstige Gladbacher Erfolgscoach Lucien Favre gilt bei der Borussia als heißer Anwärter auf die Nachfolge von Adi Hütter, dessen Ära im Borussia-Park schneller endete als erwartet.

Noch hält sich der Club bedeckt. Doch nach Informationen des Senders Sky habe es schon erste Gespräche mit dem vom 2011 bis 2015 in Gladbach tätigen Schweizer gegeben.

Trennung von Hütter nicht überraschend

Hütters Abschied kam nicht überraschend, aber dann doch sehr plötzlich. „Die finale Entscheidung fiel am Freitag“, erklärte der Coach. Die Gespräche liefen schon länger. Die eigentlich auf drei Jahre ausgelegte Zusammenarbeit, die sich der Club 7,5 Millionen Euro Ablöse kosten ließ, stand von Beginn unter einem schlechten Stern.

„Vom ersten Tag an war es nicht so einfach und dann die Situation mit Max Eberl, die mich schon getroffen hat“, erklärte Hütter. Der 52-Jährige war auch unter anderen Voraussetzungen an den Niederrhein gekommen und traf nicht die glücklichsten Entscheidungen. „Ich hätte sicher das eine oder andere besser machen können“, sagte Hütter.