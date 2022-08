Bundesliga : Gladbach mit guten Auftritten: „Sinne bei Bayern geschärft“

Mönchengladbach Vor dem Topspiel gegen den FC Bayern München ist die gute Bilanz von Borussia Mönchengladbach gegen den Fußball-Rekordmeister eher ein Fluch der guten Tat.

„Das hilft uns leider überhaupt nicht weiter und macht uns das Leben nicht leichter. Bei den Bayern sind da die Sinne eher geschärft“, befand Trainer Daniel Farke vor der Partie gegen den mit neun Punkten und 15:1 Toren exzellent in die Saison gestarteten Tabellenführer am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Es ist im europäischen Fußball derzeit die größte Herausforderung, in München gegen den FC Bayern zu spielen“, sagte Gladbachs Chefcoach.

Gladbach mit guter Bilanz

Keine deutsche Mannschaft hat in den vergangenen zehn Jahren eine so erfolgreiche Bilanz gegen die Bayern wie die Gladbacher. In 23 Pflichtspielen feierten die Borussen neun Siege und vier Unentschieden. Vergangene Saison gab es in drei Spielen bei zwei Siegen und einem Remis keine Pleite gegen München. Die 5:0-Gala im DFB-Pokal im vergangenen Oktober war für den Rekordmeister sogar ein historisches Debakel.