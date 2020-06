Champions-League-Plätze : Gladbach legt im Vierkampf vor

Gladbachs Trainer Marco Rose will mit seinem Team in die Champions League. Foto: Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa

Freiburg Der Vierkampf hinter Bayern München um drei weitere Champions-League-Plätze ist eng und spannend. Borussia Mönchengladbach will auf jeden Fall vermeiden, wieder der traurige Fünfte zu werden. An diesem Spieltag legt die Borussia vor.

Marco Rose will im nervenaufreibenden Vierkampf um drei Champions-League-Plätze nicht das Rechnen beginnen.

„In Mathe war ich immer der Typ, der Kreide holen war“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach mit einem breiten Grinsen: „Rechnen ist nicht so meine Stärke. Und deshalb versuche ich es gar nicht.“

Eines ist dem 43-Jährigen aber klar: Ihre Chance will die Borussia mit voller Offensive suchen. „Wir wollen in erster Linie angreifen. Das liegt uns“, sagte Rose vor dem Freitagspiel beim SC Freiburg (20.30 Uhr/DAZN und Amazon): „Wir haben das Toreschießen bisher auf breite Schultern verteilt. Jetzt müssen alle noch mal die Kanone laden, damit wir unser großes Ziel erreichen.“

Im Vorjahr verspielte die Borussia am letzten Spieltag die Champions-League-Teilnahme, nachdem sie an 24 von 34 Spieltagen auf einem der ersten vier Plätze gestanden hatte. Das soll diesmal nicht passieren. Und es wäre auch besonders bitter, weil die Borussia schon fünf Spiele vor dem Saisonende einen Punkt mehr geholt hat als in der gesamten zurückliegenden Spielzeit.