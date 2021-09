Bundesliga : Gladbach hofft auf Aufwärtstrend

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hofft nach dem vielumjubelten 1:0 über Borussia Dortmund auf den Beginn eines stabilen Aufwärtstrends.

Anders als daheim, wo die Borussia beim Remis gegen den FC Bayern (1:1) und dem Sieg über Dortmund ihr großes Potenzial erkennen ließ, blieb sie in der Fremde bei drei Niederlagen in drei Spielen den Nachweis ihrer Klasse bisher schuldig. „Auswärts hat das bisher überhaupt noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen weit besser sein als in den vergangenen Wochen“, forderte Hütter, der erneut auf Abwehrspieler Ramy Bensebaini verzichten muss.