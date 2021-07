Testspiel : Gladbach gewinnt Probelauf gegen FC Bayern - Gnabry-Rückkehr

München Am 13. August werden Gladbach und Meister Bayern im Borussia-Park die Bundesligasaison eröffnen. Beim Testlauf in München ohne zahlreiche Topspieler gewinnt Hütters Mannschaft gegen Nagelsmanns Bubi-Elf.

Der deutsche Fußball-Meister unterlag am Mittwochabend vor 6000 Zuschauern in der Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1). „Klar, ich gewinne lieber als ich verliere“, kommentierte Nagelsmann nach dem dritten Münchner Sieglos-Test in der Vorbereitung. Am 13. August werden beide Mannschaften im Bundesliga-Eröffnungsspiel in Gladbach allerdings mit nahezu komplett anderen Formationen auflaufen.