14. Spieltag : Gladbach feiert Embolo trotz Chancenwucher: Endlich ein Sieg

Bielefeld Wieder ist Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga klar dominierend und wieder müssen die Borussen zittern. Doch in Bielefeld gibt es endlich einen Sieg. Weil Embolo doch noch trifft.

„Das hat er konsequent genutzt und seinen Körper sehr gekonnt eingesetzt“, lobte der zufriedene Rose nach dem Spiel. Ein langer Ball des starken Jonas Hofmann bei seinem Bundesliga-Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause in die Spitze auf Embolo ließ dessen Stärken nach vier teils kläglich vergebenen Großchancen doch noch zum Tragen kommen. Resolut und mit Wucht setzte sich der Angreifer im Sprint gegen Amos Pieper durch. „Wir wissen, was wir an Breel haben, auch mit seinem Körper. So eine Rakete müssen wir dann auch einsetzen“, sagte Hofmann nach dem hoch verdienten Sieg.