Bundesliga-Nachholspiel : Gladbach-Fans feiern Derbysieger hinter der Nordkurve

Mönchengladbach Schon nach dem ersten Bundesligaspiel ohne Zuschauer ist die Diskussion über den Sinn von Fußball ohne Fans entfacht. Beim Derbysieg ohne Atmosphäre gegen den 1. FC Köln findet die Gladbacher Party mit den Fans nach dem Spiel statt.

Den 50. Sieg in einem Bundesligaderby gegen den 1. FC Köln feierten die Borussen-Profis halbwegs standesgemäß am Außengeländer der Nordkurve. Statt auf der Fantribüne standen diesmal mehrere hundert Gladbach-Anhänger hinter dem Stadion und sorgten für gewohnte Stimmung mit Sprechchören und der im Stadion verbotenen Pyrotechnik. „Die Nummer eins am Rhein sind wir“, sang der Borussen-Kader gemeinsam mit den Fans, die trotz des Ausschlusses vom Spiel zum Borussia-Park gekommen waren.