24. Spieltag : Gladbach fällt zurück - Rose: „Herausfordernde Situation“

Mönchengladbach Gladbach bleibt in der Krise, Leverkusen schafft den Befreiungsschlag. Das 1:0 für Bayer hilft Trainer Bosz und erschwert die Situation für Borussias Coach Rose.

Marco Rose suchte nach Spielende schnell den Weg in die Kabine, auch seine Spieler verließen nach der fünften Niederlage in Serie schnell den Ort des Geschehens.

Bosz, der mit dem kurzfristig noch ausgefallenen Sven Bender insgesamt auf zehn Spieler verzichten musste, setzte hinten rechts erstmals von Beginn an auf Winter-Neuzugang Jeremie Frimpong und in der Offensive auf die Flügelzange Moussa Diaby und Demarai Gray. Die beiden Außenspieler sorgten von Beginn an für Druck auf ihren Positionen und beschäftigten Borussias Abwehr regelmäßig mit einer ganzen Serie von Eckbällen. „Wir waren heiß drauf zu gewinnen und haben es heute sehr gut gemacht“, sagte Nationalspieler Jonathan Tah.