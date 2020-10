Steigende Corona-Infektionen : Gladbach darf nur 300 Zuschauer gegen Wolfsburg zulassen

Mönchengladbach Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg darf am Samstag (20.30 Uhr/Sky) vor nur 300 Zuschauern im Borussia-Park ausgetragen werden.

Dies teilte der Club am Freitagmorgen mit, nachdem das Gesundheits- und Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach die ursprünglich erteilte Ausnahmegenehmigung für 20 Prozent der Gesamtkapazität an Zuschauern wegen der erhöhten Corona-Zahlen widerrufen hatte. Die Neuinfektionen in Mönchengladbach sind am Freitag auf 36,8 pro 100.000 Einwohner gestiegen, der Grenzwert liegt bei 35.