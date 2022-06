Bundesliga : Ginter möchte sein Karriereende in Freiburg erleben

Freiburg Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter möchte seine Karriere bei seinem Jugendclub SC Freiburg beenden. „Das war schon immer ein bisschen mein Ziel, das hat sich auch nicht geändert“, sagte der 28-Jährige in einem Interview des Fachmagazins „Kicker“.

Ginter will sich für WM empfehlen

Der Abwehrspieler hofft, durch gute Leistungen noch in den Kader für die WM Endes des Jahres in Katar zu kommen. Das bislang letzte seiner 46 Länderspiele hatte er am 14. November vergangenen Jahres beim 4:1 in Armenien in der WM-Qualifikation absolviert.