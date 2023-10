Videobeweis „Gibt sich Mühe“: Rose lobt DFB in VAR-Debatte

In der Vergangenheit hatte sich der Coach des Öfteren für Änderungen beim Videobeweis ausgesprochen. Zuletzt regte Rose ein Zeitlimit bei der Entscheidungsfindung an. „Meine Meinung steht und meine Meinung bleibt und ist auch eigentlich felsenfest“, sagte Rose. Der Trainer ist vehement dafür, den Schiedsrichter auf dem Platz mehr Entscheidungsfreiheit einzuräumen und den Einfluss des Videoassistenten so gering wie möglich zu belassen.