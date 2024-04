29. Spieltag Getrübter FCB-Jubel vor Arsenal: Coman-Aus „macht traurig“

Um in der Königsklasse nach dem 2:2 im Hinspiel das Halbfinale gegen Manchester City oder Real Madrid zu erreichen, sollten Harry Kane und Co. gegen das Team um Nationalspieler Kai Havertz ihre Tormöglichkeiten aber besser als gegen Köln nutzen. Und weniger Lücken in der Defensive anbieten. „Jetzt müssen wir am Mittwoch alles in die Waagschale werfen und Lösungen finden“, sagte Tuchel. Wegen der neuen Personalsorgen sind seine Planspiele für die Offensive erschwert worden.