1. und 2. Bundesliga : Gespaltene Ultras: „Fanszenen“ vehement gegen Geisterspiele

Die aktive Fanszene hat sich deutlich gegen Geisterspiele ausgesprochen. Foto: Federico Gambarini/dpa.

Frankfurt/Main Die Deutsche Fußball Liga will die Ablehnung von Geisterspielen durch Ultra-Fans in der 1. und 2. Bundesliga nicht kommentieren.

Der Zusammenschluss „Fanszenen Deutschland“ hat sich vehement gegen eine Fortführung der Saison ohne Zuschauer in der aktuellen Situation ausgesprochen. „Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht vertretbar - schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung“, steht es in einer Erklärung, die über Fan-Organisationen von einzelnen Clubs verbreitet wurde.

Weiter heißt es: „Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Corona-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren. Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne.“ Es dürfe keine Lex Bundesliga geben.