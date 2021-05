Kult-Trainer : Gerland: „Werde zum Saisonende den FC Bayern verlassen“

München Die Ära von Fußball-Trainer Hermann Gerland beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wird bald vorbei sein.

Für Lothar Matthäus bricht mit dem Gerland-Abschied eine neue Zeitrechnung beim Rekordmeister an. „Auch weil Karl-Heinz Rummenigge langsam aber sicher das Ruder an Oliver Kahn übergibt. Alle großen Trainer haben am Ende mehr von Gerlands Auge, Erfahrung und Gespür für diesen Club profitiert als den meisten bewusst ist. Ob van Gaal, Guardiola oder Heynckes. Sie alle haben von ihm geschwärmt“, schrieb der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft in seiner Sky-Kolumne. Bei den Münchnern soll Kahn (51) im nächsten Jahr Rummenigge (65) als Vorstandschef ablösen.