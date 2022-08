Ehemaliger Nationalspieler : Gerald Asamoah träumt von Karriere als Bundesliga-Manager

Gelsenkirchen Der frühere Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah träumt langfristig von einer Karriere als Manager in der Bundesliga.

„Das war ich ja auch schon in einem kleineren Rahmen bei der U23 auf Schalke 04“, sagte der heutige Leiter der Lizenzspielerabteilung in einem Interview dem „Münchner Merkur“: „In der Zusammenarbeit mit Rouven (Sportdirektor Rouven Schröder, d. Red.) kann ich von einem der Besten lernen. Ich arbeite darauf hin, dass ich in Zukunft in einer ähnlichen Position arbeiten kann.“