Saison-Vorbereitung : Generalprobe gelungen: Union besiegt Nottingham

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat beim inoffiziellen Abschiedsspiel von Ex-Stürmer Taiwo Awoniyi und der Generalprobe für den Pflichtspiel-Auftakt einen Sieg gefeiert.

Die Köpenicker gewannen das Testspiel gegen den Premier-League-Club Nottingham Forest mit 1:0 (1:0). Vor 15.467 Besuchern und Besucherinnen im heimischen Stadion An der Alten Försterei erzielte Awoniyis Nachfolger Jordan Siebatcheu in der 36. Minute das entscheidende Tor für Union. Der Amerikaner traf erstmals überhaupt in der Vorbereitung für seinen neuen Club.