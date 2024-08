Fußball-Bundesliga Gelungenes Sahin-Debüt beim BVB - Gittens trifft doppelt

Insbesondere Neuzugang Hugo Ekitiké, der am Montag schon im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig geglänzt hatte, war stets gefährlich. Hundertprozentige Chancen erspielten sich die Frankfurter, bei denen auch Arthur Theate als weiterer Neuzugang in der Abwehr überzeugte, zumindest bis zur Pause aber ebenso wenig wie die Dortmunder, denen in dieser Phase jeglicher Zug zum Tor fehlte.