Testspiel : Gelungene Premiere vor Zuschauern: Union siegt 2:1

Berlin Vor mehreren tausend Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei ist dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin ein 2:1-Testspielsieg gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg gelungen.

Es war das erste direkte Aufeinandertreffen von Fans und Mannschaft im Stadion seit dem Bundesliga-Punktspiel am 1. März gegen den VfL Wolfsburg (2:2). Nach ersten Eindrücken hielten sich die Fans an die Abstandsregeln. Nach dem Abpfiff wurde das Team minutenlang gefeiert.

Für Union war es anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Stadions das letzte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. In der ersten DFB-Pokalhauptrunde tritt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am kommenden Wochenende beim Zweitligisten Karlsruher SC an.