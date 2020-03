Welche Spiele mit und welche ohne Publikum stattfinden sollen : Coronavirus hat die Bundesliga im Griff

Die Ticketschalter am Borussia-Park in Mönchengladbach bleiben an diesem Mittwoch trotz des Heimspiels gegen den 1. FC Köln geschlossen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Mehrere Bundesligaspiele werden ohne Zuschauer stattfinden, darunter auch das Revierderby an diesem Samstag.

Das Rhein-Derby geht als erstes „Geisterspiel“ in die Geschichte der Bundesliga ein – und es bleibt nicht das einzige: Das Coronavirus hat auch den deutschen Spitzenfußball eingeholt. Nicht nur die Nachholpartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an diesem Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) findet ohne Publikum statt. Auch das Spiel Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn am Freitag (20.30 Uhr), das Derby am Samstag (15.30 Uhr) zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04, die Duelle 1. FC Köln - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr), FC Augsburg - VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr), die Zweitligaspiele Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück und SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV (beide Freitag, 18.30 Uhr) sowie Werder Bremen - Bayer Leverkusen am Montag (20.30 Uhr) finden ohne Zuschauer statt. Das Gleiche gilt in der Champions League für das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea am 18. März.