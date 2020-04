Das sagt ein Virologe : Die Fragen zu Geisterspielen bleiben offen

Wie realistisch sind Geisterspiele wie hier in Frankfurt beim Europa-League-Spiel gegen Basel? Am Mittwoch gab es dazu wenig neue Erkenntnisse. Foto: dpa/Uwe Anspach

Berlin Die Politik konnte dem Profifußball am Mittwoch nicht die erhofften Erkenntnisse liefern. Die Frage nach einer Saison-Fortsetzung mit Geisterspielen bleibt damit weiter offen.

Damit müssen die 36 Proficlubs weiter um ihre Existenz bangen. Eine Entscheidung soll erst bei der nächsten Konferenz der Kanzlerin mit den Länderchefs am 30. April fallen. „Die Bundesliga war kein Thema. Sie wird im nächsten Schritt Thema sein. Ob Geisterspiele möglich sind, werden wir dann diskutieren“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Pressekonferenz am Mittwochabend. Bei ihrem nächsten virtuellen Krisentreffen am 23. April müssen die Vereine den Wiederbeginn also erneut ohne konkrete Vorgaben der Politik planen.