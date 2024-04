29. Spieltag „Geiler Abend“ trotz mauem Spiel: Augsburg schlägt Union

Unions Kapitän Christopher Trimmel klagte über den folgenschweren Fehlpass seines Abwehrkollegen Leite: „Das erste Gegentor, das passiert im Fußball, aber in so einem Spiel ist es der Dosenöffner für den Gegner“. Offensiv haperte es allerdings auch, zum 16. Mal blieben die Berliner in dieser Saison ohne eigenes Tor. „Wir tun uns leider immer ein bisschen schwer, wenn wir mehr den Ball haben. Wir sind's gewohnt, eher weniger den Ball zu haben und gut umzuschalten“, erklärte Trimmel. „Wir sind im letzten Drittel zu ungenau.“