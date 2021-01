Niederlage in Frankfurt : „Gefühlt tot“: Bayer derzeit weit entfernt vom Meistertitel

Niederlage in Frankfurt

Frankfurt/Main Die zweite Saisonniederlage nach einem Bundesliga-Höhenflug trifft Bayer Leverkusen hart. Die große Frage nach dem 1:2 in Frankfurt ist nun: Ist es nur ein Zwischentief oder wieder einmal der Anfang vom Ende der Titelambitionen von „Vizekusen“?

Bayer Leverkusens Cheftrainer Peter Bosz war auch Stunden nach der Pleite in Frankfurt noch stinksauer und stark desillusioniert.

War es das für die „Vizekusener“ schon wieder - oder erholen sie sich von diesem Zwischentief? „Wie wir gespielt und verteidigt haben, alles war schlecht. Ich habe die Siegermentalität nicht gesehen“, kritisierte Bosz. Die Frankfurter hätte so viele Großchancen gehabt wie in den 30 Spielen vorher kein anderer Gegner. „Das heißt: Wir haben nicht wirklich auf dem Platz gestanden.“ Er hoffe, dass man „alles in diesem einen Spiel für die ganze Saison“ erlebt habe und es nur besser werden könne. „Nächste Woche sind wir wieder da“, betonte Bosz.