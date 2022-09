7. Spieltag : „Gefährliche Situation“: Seoane und die Bayer-Punkteausbeute

Leverkusen Bayer Leverkusen droht seine Saisonziele aus den Augen zu verlieren. Das 1:1 gegen Werder Bremen war zu wenig für die Ansprüche der Werkself. Der Fokus könnte sich auf Trainer Gerardo Seoane richten.

Lukas Hradecky war als einer der ersten Bayer-Profis in der Fankurve, derweil verließ Gerardo Seoane zerknirscht den Stadion-Innenraum. Der Trainer des Leverkusener Fußball-Bundesligisten wirkte niedergeschlagen nach dem 1:1 (0:0) gegen Werder Bremen und zog nach bisher zehn Pflichtspielen in dieser Saison ein verheerendes Fazit.

„Man muss besorgt sein, und das sind wir auch“, entgegnete der Schweizer angesprochen auf die Tabellensituation und bewertete die aktuelle sportliche Lage beim TV-Sender Sky als „ungenügend“. Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal ist Leverkusen zwar in der Champions League weiter im Rennen. In der Bundesliga hingegen hinkt die Mannschaft nach vier Niederlagen, zwei Unentschieden und einem Sieg auf Platz 15 den eigenen Ansprüchen aber meilenweit hinterher.

Leverkusen gibt den Heimsieg aus der Hand

In einem zwischenzeitlich wilden und von vielen Kontern geprägten Duell gaben offensiv aufspielende Leverkusener den ersehnten ersten Heimsieg in der Bundesliga-Saison spät noch aus der Hand. Kerem Demirbay hatte die Werkself nach 57 Minuten mit einem Traumtor in Führung gebracht. Dass die Gastgeber das 1:0 in der Folge nicht konsequent ausbauten und sich stattdessen zu sehr zurückzogen, wurde ihnen schließlich zum Verhängnis.