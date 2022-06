Transfermarkt : Geduld gefragt: Trainerstellen in der Bundesliga besetzt

Geduld gefragt: Trainerstellen in der Bundesliga besetzt

Stuttgart Sieben Clubs der Fußball-Bundesliga gehen mit einem neuen Trainer in die Saison. Inzwischen sind alle Erstliga-Stellen besetzt. Namhafte Kandidaten befinden sich also erst einmal im Wartestand.

Deutschsprachige Trainer mit Bundesliga-Erfahrung

Marco Rose: Die hohen Erwartungen konnte Rose bei Borussia Dortmund nicht erfüllen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bezeichnete die Saison als „unbefriedigend“, für den 45-Jährigen war trotz Platz zwei in der Liga nach nur einem Jahr Schluss. Doch schon wenige Wochen nach der Trennung soll Medienberichten zufolge in OGC Nizza ein französischer Club Interesse am gebürtigen Leipziger haben.