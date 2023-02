20. Spieltag : Geburtstagskind Dardai trifft für Hertha: 4:1 gegen Gladbach

Berlin- Hertha BSC ist der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Die Berliner feiern gegen Gladbach den ersten Sieg im neuen Jahr, auch weil sich Marton Dardai an seinem Geburtstag treffsicher zeigt.

„Das war für mich der schönste Geburtstag bis jetzt“, sagte der Berliner Innenverteidiger, der mit einem wuchtigen Distanzschuss den 2:1-Führungstreffer (52. Minute) erzielt hatte, bei DAZN: „Es ist einfach ein schöner Tag. Es hat alles geklappt.“ Der Befreiungsschlag nach zuvor vier Niederlagen in Folge sei „sehr wichtig“ gewesen, ergänzte Dardai, „es war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“. Hertha verdrängte den VfB Stuttgart vom Relegationsplatz 16.

Hertha mit neuer Dreierkette

Vor Dardais Sonntagsschuss, der auch von Vater und Ex-Hertha-Trainer Pal Dardai auf der Tribüne bejubelt wurde, hatte Jessic Ngankam nach einer halben Stunde die Gäste-Führung durch Nico Elvedi (17.) ausgeglichen. Die eingewechselten Derry Scherhant (90.+1) und Dodi Lukebakio (90.+7/Foulelfmeter) stellten in einer hektischen Schlussphase vor 40 973 Zuschauern im Olympiastadion den Endstand her.

Hertha-Trainer Sandro Schwarz hatte gegen die Elf vom Niederrhein auf Dreierkette umgestellt, mit der er schon in der zweiten Halbzeit bei der 0:3-Niederlage in Frankfurt gute Erfahrungen gemacht hatte. Dabei bildete Dardai zusammen mit Filip Uremovic und Marc Oliver Kempf den Abwehrverbund. Zudem gab Neuzugang Tolga Cigerci sein Debüt in der Startelf, Ngankam erhielt in der Offensive das Vertrauen. Dafür nahm Berlins Topscorer Lukebakio zunächst auf der Bank Platz.