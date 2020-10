5. Spieltag : Gala von Lewandowski: FC Bayern dominiert Frankfurt

München Der FC Bayern ist mit seinem brillanten Torjäger Robert Lewandowski zum 700. Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gestürmt.

Die Münchner Serienmeister dominierten die bis Samstag ungeschlagene Frankfurter Eintracht beim 5:0 (2:0) nach Belieben. Mann des Tages in der wieder zuschauerlosen Allianz Arena war Lewandowski mit seinem zehnten Liga-Dreierpack (10./26./61. Minute). Zehn Saisontore nach fünf Spieltagen - diese Ausbeute Lewandowskis ist ein Rekord in 58 Jahren Bundesliga.

Das i-Tüpfelchen bei der herausragenden Münchner Vorstellung setzte Leroy Sané. Der Nationalspieler traf bei seinem Comeback nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit einem traumhaften Linksschuss aus der Distanz - es war ein Tor im Stil von Arjen Robben (73.). In der Schlussminute erhöhte Youngster Jamal Musiala noch auf 5:0.

Nur ein Unglück trübte den Nachmittag aus Bayern-Sicht. Alphonso Davies knickte in der zweiten Minute ohne gegnerischen Kontakt im Mittelfeld mit dem rechten Fuß um. Der 19 Jahre alte Kanadier blieb mit Schmerzen am Boden liegen und musste behandelt werden. Dann verließ der Außenverteidiger das Spielfeld gestützt auf Betreuer. Für Davies kam der französische Weltmeister Lucas Hernández, der fast sein erstes Bundesligator erzielt hätte. Einmal scheiterte er an Nationaltorhüter Kevin Trapp (53.), einmal zielte er zu hoch (64.).