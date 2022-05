Bundesliga : Fußball-Profi Haberer wechselt von Freiburg zu Union Berlin

Freiburg Mittelfeldspieler Janik Haberer wechselt im Sommer vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum Ligarivalen 1. FC Union Berlin. Das teilten die beiden Clubs mit.

„Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und diese im Wechsel von Freiburg nach Berlin gefunden“, sagte der Profi, der seit 2016 in Südbaden spielt und dessen künftiger Club in der neuen Runde genau wie der SC international vertreten sein wird. Er sei „zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison eine gute Rolle in allen drei Wettbewerben spielen können.“ Haberer bringe „sehr viel Variabilität mit und kann verschiedene Positionen im Mittelfeld spielen“, sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert über seinen Neuzugang.