Corona trifft auch Hospitality : Fußball ohne Edel-Fans und Fingerfood

Hamburg In der Diskussion um die Teil-Rückkehr von Zuschauern geht es vor allem um die Hardcore-Anhänger der Bundesliga-Clubs. Doch auch der Corona-Lockdown in den Hospitality-Bereichen der Fußball-Stadien ist teuer für die Vereine.

Die Business-Logen sind leer, Sekt wird nicht ausgeschenkt, Schnittchen werden nicht serviert: In Zeiten von Geisterspielen bleiben auch die Abschnitte jenseits der billigeren Plätze in den Stadien leer. Ob Edel-Fan oder Hardcore-Anhänger - vor dem Coronavirus sind alle gleich.

In der Diskussion um die Teil-Rückkehr von Zuschauern in die Bundesliga-Arenen spielen VIPs, finanzkräftige Geschäftsleute und Unternehmen keine Rolle. Das kann Marco Sautner, Deutschland-Chef von Infront, nachvollziehen. „Die Clubs wären nicht gut beraten, zuerst die VIP-Gäste und dann die Public-Gäste zuzulassen“, sagt er. Das würde nicht gut ankommen und wäre auch nicht gerecht. „Ich glaube schon, dass die Vereine soviel Empathie haben“, sagt Sautner.

Der ehemalige Oberliga-Fußballer Sautner betreut mit seinem Team in der Bundesliga Werder Bremen, den 1. FC Köln, den SC Freiburg und Mainz 05. Derzeit nicht gerade Vereine mit internationaler Strahlkraft. Top-Clubs wie Bayern München, Borussia Mönchengladbach oder RB Leipzig nehmen die Vermarktung selbst in die Hand.

Auch in der Kategorie ist der deutsche Rekordmeister FC Bayern Spitze. Nach einer Aufstellung des Sportbusiness-Portals „sponsors.de“ vom Dezember 2019 kostete in der vergangenen Saison die teuerste Loge in der Allianz Arena für eine Spielzeit 320.000 Euro, für die günstigste musste der Käufer noch immer 103.500 Euro berappen. Sämtliche 106 Logen mit 1368 Plätzen waren ausverkauft. Gleiches galt für die 2152 Business Seats, deren Saison-Preise zwischen 7000 und 12.000 Euro betrugen.

Einige Vereine hatten vor der vergangenen Spielzeit in ihre Hospitality noch einmal investiert. Laut „sponsors.de“ gab der VfL Wolfsburg beispielsweise zwei bis drei Millionen Euro aus, um den Bereich aufzuwerten. Stichwort: Hospitality 2.0. Doch wann die zahlungskräftige Klientel wieder in den Genuss von neuen Catering-, Sound- und Lichtkonzepten oder Aktionsständen kommen, ist nicht absehbar.

„Wir leben gerade in nicht so ganz einfach Zeiten“, sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Vorstellung der „FC Bayern Welt“ in München und blickte dabei auf Attila Dogudan. Der Österreicher macht mit seinem an der Börse notierten Unternehmen seit vier Jahren das Catering für die Bayern in der Allianz Arena. „Wir sind im Epi-Zentrum“, sagte der Vorstandschef des Konzerns Do&Co über die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise in der Gastronomie.