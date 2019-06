Ex-Leverkusen-Trainer : Fußball-Lehrer Herrlich „bereit für einen neuen Job“

Düsseldorf Heiko Herrlich hofft auf eine neue Chance als Trainer. „Ich bin ab dem 1. Juli wieder frei. Aber es muss ganz einfach passen“, sagte der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen der „Bild“.

Nach seinem Aus beim Werksclub am 23. Dezember 2018 habe er „schnell wieder angefangen zu analysieren, was in der Bundesliga passiert. Jetzt bin ich bereit für einen neuen Job.“

Der einstige Nationalspieler lobte die Arbeit seines Nachfolgers Peter Bosz in Leverkusen: „Er hat die Mannschaft trotz des Ausscheidens im Pokal und in der Europa League auf Kurs gebracht, selbst nach drei Niederlagen in Folge. Er hat auch seine Taktik angepasst, als es sein musste. Nein, Peter ist ein toller Kollege, der das vollendet hat, was ich angefangen hatte.“