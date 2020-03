Trainerentlassung in Augsburg : FC Augsburg trennt sich von Schmidt

Trainerentlassung in Augsburg

Augsburg Angesichts der anhaltenden sportlichen Talfahrt hat Fußball-Bundesligist FC Augsburg Trainer Martin Schmidt freigestellt. Der Verein sei aufgrund der Bilanz von nur vier Punkten aus den vergangenen neun Begegnungen „zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen“, sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Das 0:2 der Augsburger am Sonntag bei Bayern München war die siebte Niederlage in den vergangenen neun Spielen. Schmidt (52) hatte vor knapp einem Jahr Markus Weinzierl abgelöst und den Abstieg verhindert. „In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt jedoch als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind“, sagte Reuter.