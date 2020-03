Coronavirus : Fußball-Bundesligen pausieren bis mindestens zum 2. April

Frankfurt/Main Die beiden höchsten deutschen Fußball-Ligen haben auch den nächsten Spieltag offiziell abgesagt und wollen in der Woche ab dem 30. März neu beraten. DFL-Geschäftsführer Seifert geht von einer längeren Pause aus und wirbt um Verständnis für mögliche Geisterspiele.

Die Bundesliga und die 2. Liga unterbrechen ihren Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Krise bis mindestens zum 2. April. Das wurde während der Mitgliederversammlung der 36 in der Deutschen Fußball Liga organisierten Profi-Clubs in Frankfurt/Main beschlossen.

„Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. In der Woche ab dem 30. März wollen sich die Vereine erneut abstimmen.

Der 50-Jährige sprach von der „schwierigsten Phase unseres ganzen Berufslebens“. Es gebe mehr offene Fragen als Antworten. „Wir wissen auch nicht, was morgen auf uns wartet“, sagte Seifert. „Wenn der Coronavirus unser größter Feind ist, ist die Unsicherheit unser zweitgrößter Feind.“ Die Clubs einigten sich in dem Tagungshotel am Flughafen Frankfurt/Main auf einen „Notfall-Paragrafen“, damit Entscheidungen schneller und unkomplizierter getroffen werden können.