DFL-Mitgliederversammlung : Fußball-Bundesliga startet am 16. Mai mit dem 26. Spieltag

Fußball-Bundesliga startet am 16. Mai mit dem 26. Spieltag

Der Ball soll in der zweiten Maihälfte wieder rollen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt/Main Die Bundesliga legt wieder los. Am 16. Mai wird die Saison an dem Punkt fortgesetzt, wo sie Mitte März unterbrochen wurde. Der Profifußball spielt jedoch auf Bewährung und muss strikte Vorgaben beachten.

Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga wird am 16. Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt. Das haben die 36 Profivereine auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt beschlossen.