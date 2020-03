Bundesliga : Fußball als Nebensache: „Sensationelles Spiel“ der Bayern

Trainer Hansi Flick konnte sich beim 6:0 gegen Hoffenheim über den höchsten Saisonsieg der Bayern freuen. Foto: Tom Weller/dpa.

Sinsheim Fußball wurde auch gespielt - zumindest 77 Minuten lang. Beim Skandalspiel in Sinsheim ging am Samstag völlig unter, dass der FC Bayern mit dem 6:0 (4:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim seinen höchsten Saisonsieg in der Bundesliga verbuchte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Und das ohne seinen verletzten Top-Torjäger Robert Lewandowski. „Eine richtig gutes, sensationelles Spiel“ habe seine Mannschaft gezeigt, sagte Trainer Hansi Flick später.

Der 55-Jährige wollte nach den zwei Unterbrechungen wegen der Hassplakate gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp und dem Ballgeschiebe beider Teams in den letzten Minuten „den Sport nicht ganz außer Acht lassen“. Zumindest bei der Pressekonferenz, denn vier Tage nach der 3:0-Gala beim FC Chelsea und drei Tage vor dem DFB-Pokal-Spiel beim FC Schalke 04 sind die Bayern weiter auf Meisterkurs. Auf die Tabelle blickte am Samstag in Sinsheim aber niemand.