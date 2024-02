23. Spieltag Furioser Heimerfolg: Gladbach feiert ersten Rückrundensieg

Die Bochumer müssen nur eine Woche nach ihrem viel beachteten 3:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München in der Tabelle wieder nach unten schauen und verpassten es, mit einem zweiten Auswärtssieg in dieser Saison Gladbach weiter auf Distanz zu halten. Stattdessen ist nach der siebten Bochumer Niederlage in fremden Stadien die Borussia wieder am VfL vorbeigezogen.