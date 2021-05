Bundesliga-Abstiegskampf : Funkel glaubt nicht an vorzeitigen Kölner Abstieg

Köln Das Quarantäne-Trainingslager des 1. FC Köln im Schlosshotel Bensberg hat gleich mit einer großen Enttäuschung begonnen.

An einen vorzeitigen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga am Samstag glaubt der 67-Jährige nicht. „Da müssten schon viele negative Dinge zusammenkommen“, sagte Funkel dem TV-Sender Sky. Die Mannschaft sei sehr zuversichtlich. „Sie trainiert gut und glaubt an den Klassenverbleib. Wir können jetzt zehn bis zwölf Tage eng zusammenarbeiten und da sind wir auf einem guten Weg“, befand Funkel am Donnerstag.