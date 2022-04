Bundesliga : Fürths Sportdirektor Azzouzi übt Kritik an Referee Zwayer

Sinsheim Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi hat nach dem 0:0 der Franken bei der TSG 1899 Hoffenheim vor allem mit Schiedsrichter Felix Zwayer gehadert.

Bis kurz vor Schluss habe der Berliner die Partie in der Fußball-Bundesliga gut gepfiffen - „aber nur bis dahin“. Was Azzouzi so echauffierte, war ein Foul des Hoffenheimers Christoph Baumgartner in der 87. Minute. Er verlor an der Mittellinie gegen Tobias Raschl den Ball, danach riss er den Fürther um und verhinderte so eine gute Konterchance der Gäste.