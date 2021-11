12. Spieltag : Fürth verliert auch in Gladbach

Fürth verliert auch in Gladbach

Mönchengladbach Die Niederlagenserie von Aufsteiger Fürth geht in die Verlängerung. Der abgeschlagene Tabellenletzte kassiert die zehnte Pleite in Folge. Das Ergebnis hätte durchaus noch deutlicher ausfallen können.

Stefan Leitls Fazit war eindeutig und spiegelte die aktuellen Aussichten der SpVgg Greuther Fürth in der Fußball-Bundesliga ziemlich passend wider.

„Das war eine verdiente Niederlage. Wir waren von der ersten Minute nicht in der Lage, ein gleichwertiger Gegner zu sein“, sagte der Trainer nach dem 0:4 (0:3) bei Borussia Mönchengladbach. Fürth verlor am zwölften Spieltag zum elften Mal.

Bereits zur Pause war die Partie nach den Treffern von Jonas Hofmann (9. Minute), Florian Neuhaus (28.) und Alessandro Plea (43.) entschieden. Nationalspieler Hofmann krönte seine Leistung in Hälfte zwei noch mit dem Tor zum 4:0 (57.). „Mit 0:3 in die Kabine, da war die Verunsicherung schon groß“, sagte Leitl. Dennoch lobte er seine Mannschaft auch. Sie habe es in der zweiten Hälfte „im Rahmen unserer Möglichkeiten gut gemacht“.