Vor dem Supercup Für VfB-Profi Demirovic ist der Supercup „etwas Besonderes“

Demirovic, den der VfB für eine Ablöse von rund 21 Millionen Euro als Nachfolger des nach Dortmund gewechselten Serhou Guirassy geholt hat, zeigte sich von seinen neuen Kollegen in Stuttgart beeindruckt. „Ich habe schon in einigen Mannschaften gespielt, aber noch in keiner, in der dieser Siegeswille so ausgeprägt war“, sagte er der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag).