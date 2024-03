Nationalmannschaft Füllkrug über nächste DFB-Nominierung: „Wieder ganz geil“

Dass auch Mats Hummels, Emre Can, Julian Brandt, Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck für die Länderspiele am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande nominiert werden sollten, wollte Füllkrug nicht fordern. „Dazu will ich mich gar nicht äußern“, sagte Füllkrug: „Ich weiß, dass sie alle ihre Qualität haben, dass sie jetzt auch nach und nach immer mehr in Form kommen, und am Ende liegt es an ihnen, für die EM eine Option zu sein.“