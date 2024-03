Bundesliga Füllkrug: „Tick besser als in der vergangenen Saison“

„Ich finde, dass ich in dieser Saison sogar noch einen Tick besser spiele als in der vergangenen“, sagte der im vorigen Sommer von Werder Bremen zum BVB gewechselte Fußball-Nationalspieler in einem „11Freunde“-Interview. Mit bisher elf Toren und acht Assist führt er die teaminterne Scorerliste beim Bundesligavierten an.