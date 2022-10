Bundesliga : Füllkrug in Fahrt: Werder-Stürmer knipst sich Richtung WM

Füllkrug in Fahrt: Werder-Stürmer knipst sich Richtung WM

Sinsheim Niclas Füllkrug ist auch gegen Hoffenheim der Matchwinner - und maßgeblich am starken Bremer Saisonstart beteiligt. Seine Kollegen loben ihn. Trainer Ole Werner hält sich aus der WM-Debatte raus.

Niclas Füllkrug hatte sich nach dem Abpfiff eine dicke Jacke übergeworfen. Warm anziehen muss sich im Kampf um einen WM-Platz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft womöglich aber vor allem seine Konkurrenz.

Beim 2:1 (1:1) zum Auftakt des 9. Bundesliga-Spieltags bei der TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend war Füllkrug mit seinem späten Siegtor und einer Vorlage zur 1:0-Führung einmal mehr der Matchwinner - und Stadionbesucher Flick hatte von der Tribüne aus genau zugesehen.

„Fülle ist gerade der beste Stürmer, den wir haben - in der Liga und auch der beste Deutsche für mich“, betonte Bremens österreichischer Kapitän Marco Friedl nach dem etwas glücklichen Sieg in Sinsheim. „Es war mir klar, dass er trifft“, sagte der eingewechselte Leonardo Bittencourt über den Angreifer. „Er macht es seit Wochen gut.“

„Entscheiden andere“

Bei acht Saisontoren steht Füllkrug schon und hat damit maßgeblichen Anteil am starken Start der Hanseaten. Der Aufsteiger ist auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen und grüßt aus dem oberen Tabellendrittel. „Es ist klar, dass wir nicht über Wasser laufen können“, betonte Coach Werner nach dem zweiten Sieg in Serie allerdings.